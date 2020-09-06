محافظ مطروح: فرصه أخيرة لأوائل الثانوية للتقدم للمنح الجامعية

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تيسيراً على أبناء مطروح، تقرر إتاحة فرصة أخيرة وفتح استقبال طلبات الطلاب الراغبين فى التقدم للتسجيل بالمنح الدراسية للعام الجامعي 2021/2020، يومي الاثنين والثلاثاء 7 و8 سبتمبر الجاري، وذلك بقر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظة، وفقا للشروط والضوابط المعمول بها مسبقاً.

وقال المحافظ، في تصريحات له اليوم، إنه تقدم حتى يوم 5 سبتمبر عدد 113 طالباً من الحاصلين على الثانوية العامة، منهم 82 طالب علمي علوم، و17 طالباً علمي رياضة، و12 طالباً أدبي.

وأكد "شعيب" على استمرار جهود محافظة مطروح، وبالتنسيق مع عدد من الجامعات، في توفير مزيد من فرص المنح الدراسية لأبناء المحافظة من الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام.