23 طن مساعدات مصرية ضمن جسر جوي لمساعدة السودان في أزمة الفيضانات

وصلت، صباح اليوم، إلى مطار الخرطوم الدولي طائرتان مصريتان تحملان مساعدات إنسانية، تشمل خيامًا وموادًا غذائية تقدر بـ23.5 طن لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات بالسودان، وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بسبب السيول والفيضانات، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وكان في استقبال الطائرتين بالمطار وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية بالسودان لينا الشيخ، ومفوض الشؤون الإنسانية عباس فضل الل،ه ونائب السفير المصري بالخرطوم السفير نادر زكي.

وتقدمت وزيرة العمل فى تصريحات صحفية بالمطار بالشكر للحكومة والشعب المصري لوصول أول طائرتين من الجسر الجوي، واستجابة مصر السريعة بعد أن أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ لمجابهة السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد.

وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذه المساعدات المصرية تؤكد عمق العلاقات بين البلدي، وتعكس روابط الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدة استعداد السودان للتعاون مع مصر لإدارة الكوارث والأزمات بين البلدين.

ومن جانبه، أشار مفوض العون الإنساني عباس فضل الله إلى العلاقات الأزلية بين السودان ومصر، قائلًا "كل الملمات التي أصابت السودان، كان الشعب المصري أول من يستجيب للنداء والمساعدة".

وأكد استعداد الحكومة لمناولة المساعدات للذين يحتاجونها من المتضررين من السيول والفيضانات، منوهًا إلى تقديم كافة الإمكانيات لتوصيل هذه المساعدات، معربًا عن أمله أن يتم التعاون المستمر بين البلدين لإعانة المنكوبين والمتضررين.

وقال نائب السفير المصري بالخرطوم السفير نادر زكي، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات بتسيير جسر جوي إلى السودان يحمل متطلبات واحتياجات الذين تأثروا بالسيول والفيضانات، مشيرًا إلى ان هذه الطائرات تعد الخطوة الأولى للجسر الجوي بين البلدين، ومنوهًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المساعدات للمتضررين.

وترحم ونائب السفير على ارواح شهداء السيول والفيضانات التي ضربت السودان فى الفترة الأخيرة، متمنيًا عاجل الشفاء للمصابين.