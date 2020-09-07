المغازي: ارتداء الكمامات وغسل الأيدي يحدان من انتشار أمراض الشتاء

مع دخول المدارس وقدوم الشتاء، يزداد قلق الأمهات، مع احتمالية إصابة أطفالهن لنزلات البرد وخاصة مع دخول المدارس، وزاد الخوف أكثر هذا العام مع ظهور فيروس كورونا المستجد، وعدم وجود لقاحات له حتى الآن.

الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية التدخين والدرن وأمراض الصدر، وضع مجموعة من النصائح الخاصة للأمهات لحماية أطفالهن من نزلات البرد والإنفلونزا بالإضافة إلى خطر الاصابة بكورونا المستجد والخوف من ظهور موجة ثانية مع انخفاض درجات الحرارة، نستعرضها في النقاط التالية:

1) يجب على المواطنين في فصل الشتاء الإكثار من شرب السوائل مثل البرتقال والليمون فضلًا عن الغذاء المتوازن الذي يحتوي على كافة المكونات الغذائية التي يطلبها جسم الإنسان من أجل تفادي أمراض الشتاء وخاصة الأمراض الصدرية.

2) الجلوس في مناطق جيدة التهوية مع ضرورة التعرض لأشعة الشمس.

3) تجنب الانتقال من مكان دافئ لأخر بارد بشكل مفاجئ حتى لا نصاب بجفاف في الأنف ونكون عرضه للإصابة بالفيروسات بشكل أسهل.

4) تجنب التدخين لأنه يعد العامل الرئيسي لكل الأمراض الصدرية.

5) ارتداء القناع " الكمامات "والتأكد أن المدرسين وجميع العاملين بالمدرسة يرتدون الأقنعة داخل الفصول الدراسية، لأنهم الأكثر تعاملًا مع جميع الطلاب.

6) يفضل أن تحتوي حقيبة الطفل المدرسية، على المناديل المطهرة، والتي تحتوي على نسبة 70% من الكحول، بحيث يستخدمها عند ملامسة الأسطح أثناء الحصة الدراسية.

7) تغيير الملابس فور العودة من المدرسة، ويجب أن يتخلص من الملابس الخارجية والحقيبة عند مكان مخصص لها، ليتم غسلها، وبالنسبة للحذاء من الأفضل تركه في الخارج.

8)غسل اليدين باستمرار، والتي تعد أولى خطوات الوقاية من الفيروس، لذا اترك مع أولادك صابونة خاصة بهم بالإضافة إلى مطهر اليدين.

9) البقاء في المنزل: إذا كان طفلك يعاني من أحد أعراض الإصابة بكوفيد-19، أو أي مرض آخر، وظهرت عليه علامات مثل: السعال، الإسهال، آلام المعدة، ارتفاع درجة الحرارة، من الأفضل بقائه في المنزل، لحين تمام عملية الشفاء.