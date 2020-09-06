الصحة العالمية: لو كل واحد عمل اللي عليه كورونا هينحسر

قالت مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنّ فيروس كورونا ينتقل من الجهاز التنفسي من الشخص المصاب للآخرين، وهناك دور مهم لوزارات الصحة والحكومات للقيام به، ودور مهم للمواطنين: "لو كلنا عملنا أدوارنا إن شاء الله مش هيبقى فيه زيادة وهينحسر انتقال كورونا".

وأضافت طلعت، خلال لقاء عبر برنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، أنّ هناك دورين للحكومات، وهو التأهب والاستعداد القائم، فأي حالات جديدة يجرى اكتشافها وتشخيصها، ويمكن مطالبتهم بعزل أنفسهم أو أن تتولى الدولة بزلهم، مشددة على ضرورة قوة قياس الرصد لمنع المصاب الواحد من نقل العدوى لمجموعات ما يؤدي للانتشار المجتمعي.

وأشارت إلى أنّ الدور الثاني للحكومات يتضمن ضرورة تعريف المواطنين وتوعيتهم بالحالة الموجودة ودورهم، وإشراك المواطنين مع الحكومات في الإجراءات.

وأوضحت أنّ دور المواطنين مهم لحماية أنفسهم والآخرين، مناشدة الأشخاص الذين يشعرون بالتعب أو أي أعراض تنفسية أو ارتفاع للحرارة أو السعال أو احتقان في الحلق أو ضيق في التنفس، بعدم مخالطتهم بالآخرين لعدم نقل العدوى، وارتداء الكمامة عند الزحام ونظافة الأيدي باستمرار.