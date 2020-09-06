الصحة العالمية: كورونا لم يتغير أو يتحور منذ ظهوره

قالت مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنّ فيروس كورونا لم يتغير أو يتحور منذ ظهوره حتى الآن، وتركيبته الجينية كما هي، لكن ما حدث هو تغيرات بسيطة، وهو أمر طبيعي مع الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وأضافت طلعت، خلال لقاء عبر برنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، أنّ قوة الفيروس واحدة، لكن مدى انتشاره يختلف من دولة لأخرى، كما أنّ انتشاره يختلف في الدولة الواحدة، وهذا يعتمد على أشياء كثيرة مثل الوعي والالتزام لدى المواطنين، والإجراءات المُتخذة جراء التصدي للفيروس.

وأشارت إلى أنّ اعتقاد البعض في العالم والمنطقة بأنّ كورونا انتهى أدى لحدوث بعض التغيرات السلوكية لدى المواطنين ساعدت في انتشار العدوى، وهو ما حدث بالفعل في الدول التي كانت تسجل صفر إصابات، وبعد أسبوعين أو 3 عاد منحنى الوباء للارتفاع وزادت أعداد الحالات.