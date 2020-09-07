خطة السكة الحديد والمترو لاستقبال العام الدراسى الجديد

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، من حيث تجهيز القطارات وصيانتها، وتوفير التذاكر بشبابيك حجز التذاكر بالمحطات.

وترصد "الوطن"، فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن خطة كل من مرفق السكة الحديد ومرفق المترو لاستقبال العام الدراسى الجديد واستعداداتها ومواعيدها تشغيلهما وهى كالتالي:

1ـ لا تعديل فى مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة بحيث تكون آخر الرحلات الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

2ـ لا تعديل فى مواعيد تشغيل قطارات السكة الحديد.

3ـ زيادة عدد صرافى التذاكر بالمحطات وقت الذروة.

4ـ الاستعداد بقطارات إضافية بخطوط المترو للدفع بها حالة ازدياد التكس على أرصفة المحطات.

5ـ مكاتب الاشتراكات بالمحطات تبدأ من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا بالمرفقين السكة الحديد ومترو الأنفاق.

6ـ تشكيل غرفة علميات بكل مرفق لمتابعة انتظام حركة القطارات.. ووضع سيناريوهات عديدة حال حدوث أى أزمات.

7ـ التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات فى تأمين المرفقين.

8- تنفيذ خطط جديدة لمواجهة كورونا من حيث تعقيم القطارات قبل وبعد إنطلاق الرحلات وتنظيف المحطات كل ساعتين.

9- زيادة الوحدات الإسعافية المتنقلة بالمحطات سواء بالسكة الحديد أو المترو لعلاج أى حالات مرضية تحدث أو اشتباه أى مواطن بإصابته بفيروس كورونا.

10- تواجد القيادات في أماكن العمل المختلفة بالمرفقين للقضاء على أى أزمات تواجه الجمهور وطلاب المدارس والجامعات.