رئيس الجلالة: 2500 طالب ستسوعبهم الجامعة العام الدراسي الجديد

قال الدكتور أشرف حيدر، المشرف على العمل بجامعة الجلالة والقائم بعمل رئيس الجامعة، أن ٤ علماء من المصريين العاملين بالجامعات العالمية خارج، مصر، قرروا العمل و العودة إلي مصر للعمل بها ، لافتا إلي أن البرامج العلمية والكليات مقرر لها أن تستوعب حوالي ٢٥٠٠ طالب العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ كمرحلة اولي.

وأضاف حيدر أثناء إلقاء كلمته بلقاء الطلاب المصريين الدارسين في الخارج بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن النظام التعليمي في الجلالة يعتمد على التعليم المعتمد على بنوك الأسئلة و الأبحاث و المراجع المتاحة على المنصات العالمية و بنك المعرفة المصري .

وأضاف أن استراتيجية الجامعة ، تتماشي مع استراتيجية الوزارة و الدولة المصرية، مشيرا إلي أن الجامعات الأهلية إنجاز تحقق في عامين ونصف ، مضيفا أن الوزارة كلفت مجلس الجامعة بمراجعة جميع الاتفاقيات المقرر التوقيع معها للدراسة قريبا، مشيرا إلي أن هناك ٣ اتفاقيات دولية لجامعة الجلالة، مع جامعةهيروشيما ، وجامعة اريزونا و جامعة هاني اس بفينيا.