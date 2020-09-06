احتواء بقعة زيت تسربت لمياه النيل بقرية "فطيرة" شمال أسوان

نجحت جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم، في احتواء البقعة الزيتية المتسربة إلى مياه نهر النيل، قبالة قرية "فطيرة"، التابعة لمركز كوم أمبو، شمال أسوان.

وأكدت الشركة، في بيان أصدرته قبل قليل، أنه تم التنسيق مع شرطة المسطحات المائية بأسوان، برئاسة العميد أشرف العوضي، ورجال محطة "فطيرة"، الذين نجحوا في احتواء الموقف، وتفتيت بقعة الزيت، حرصاً على صحة المواطنين.

ولفت البيان إلى أنه تم إعادة ضخ المياه مرة أخرى من محطة مياه "فطيرة"، بعد توقفها عن العمل عدة ساعات، نظراً لجهود احتواء بقعة الزيت، كما تم تكليف الفرق الفنية التابعة للشركة، للقضاء على بقعة الزيت، بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على إزالتها من نهر النيل.

وكانت شركة مياه الشرب قد اضطرت، مساء أمس، إلى قطع المياه عن بعض قرى "نصر النوبة"، وخاصةً قرى المدينة المحيطة بموقع محطة مياه "فطيرة"، لحين احتواء البقعة الزيتية المتسربة إلى مياه النيل.