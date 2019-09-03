أصيب 13 شخصا، في حادث مروري لانقلاب سيارتين أجرة ميكروباص وملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش"، بعد نفق بني سويف، ونقلوا لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بانقلاب سيارتين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش " بعد نفق بني سويف، والذي أمر ضباط إدارات تأمين الطريق والمرور والحماية المدنية والإنقاذ البري إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "1497 هـ . ط . أ" أجرة ميكروباص، قيادة "عبد الله . ف . إ" 24 عام، مقيم سوهاج، بالطريق الصحراوي الشرقي قادما من القاهرة تجاه سوهاج، وبعد نفق بني سويف فوجئ قائدها بوجود بقعة من الزيت بوسط الطريق، فاختلت عجلة القيادة بيده وانقلب على يمين الطريق.

كما تبين أنه أثناء قدوم السيارة رقم " 864 أ . أ . ط " ملاكي، قيادة " بيتر . ج . ز" 33 عام، طبيب أسنان، مقيم القاهرة، خلف السيارة الأولى، حاول قائدها تفادي ذات البقعة فلم يتمكن واختلت عجلة القيادة بيده وانقلب بالجزيرة الوسطي، ووقع الحادث.

قامت قوات الإنقاذ البري بوضع كمية من الرمال على بقعة الزيت المتواجدة بوسط الطريق وإزالتها وتسيير حركة المرور.

ونتج عن الحادث إصابة كل من: قائد السيارة الأولى بخلع بالكتف الأيمن، بالإضافة إلى "وليد . ا . ر" 16 عام، طالب، مصاب اشتباه كسر باليد اليسرى، و"علي . ص . أ" 31عام، عامل، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح بفروة الرأس، بالإضافة إلى 10 أشخاص من مستقلي السيارة الميكروباص، و جميعهم مصابين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمين محافظة سوهاج.

جرى نقل المصابين لمستشفى بني سويف التخصصي، والتحفظ على السيارتين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.