مصدر بالنيابة الإدارية: يحق لـ"سيدة المحكمة" المُحالة للمعاش التظلم

كشف مصدر بهيئة النيابة الإدارية لـ"الوطن"، أن قرار الهيئة بإحالة المستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة" للمعاش، يحق لها التظلم عليه.

وأشار المصدر إلى أنه يحق لها التظلم على القرار أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وتقديم دفوعها وحيثياتها التى تتظلم من خلالها على القرار.

وأوضح المصدر أنه حال رفض تظلمها أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، يحق لها اتخاذ خطوات التقاضي أمام القضاء الإداري.

النيابة الإدارية تحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

يذكر أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت مساء الأحد، إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش، بعد إحالتها للجنايات في واقعة الاعتداء على المقدم وليد عسل، الضابط بإدارة الترحيلات بمديرية أمن القاهرة.