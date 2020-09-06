نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماعا لـ"ميكنة أصول وأملاك الدولة"

ترأس الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعاً لوحدة عمل "منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة"، وذلك لبحث معوقات العمل وسبل حلها، بحضور أعضاء الوحدة.

وأكد نائب محافظ سوهاج على أهمية التواصل الدائم مع الوحدات المحلية للتعرف على المعوقات التي تواجه اللجان الفرعية وأسبابها وسبل التغلب عليها، موجهاً بإعداد تقارير نصف شهرية بكافة أعمال اللجنة، تمهيداً لعرضها على المحافظ، اللواء طارق الفقي، ومناقشتها خلال المجلس التنفيذي القادم.

وأوضح "القاضي" أنه يجري إرسال أسماء المستخدمين الخاصة بعمليات التسجيل بالنسبة لمدخلي البيانات باللجنة الرئيسية بالديوان العام، مشدداً على قيام اللجان الفرعية بإرسال بيانات العقود المؤجرة، بعد التأكد من صحتها، على أن يقوم بتسليمها للجنة الرئيسية عضو من أعضاء اللجنة الفرعية، حتى يمكن مراجعة تلك البيانات.

وكان محافظ سوهاج قد كلف نائبه، الدكتور أحمد سامي القاضي، برئاسة فريق عمل منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك الدولة، والإشراف على أداء الفريق، وذلك في إطار المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة، ومتابعة الإجراءات المتخذة لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة.