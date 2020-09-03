نائب محافظ سوهاج يُراجع تراخيص المباني بمدينة "المنشاه"

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، عددًا من المنشآت والمباني بنطاق مدينة المنشاة، ضمن أعمال اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

رافقه خلال الجولة اللواء أحمد الشمندي، مساعد مدير أمن سوهاج للأمن، والمهندس حيدر عبد العال مدير مديرية الإسكان بسوهاج، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، وأعضاء اللجنة.

وأوضح نائب المحافظ أن اللجنة قامت بجولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة المنشاة للمعاينة والتأكد من مطابقة أعمال البناء بالعقارات التي يجري تنفيذها للإشتراطات البنائية، وكذلك مراجعة الجراجات والإرتفاعات والردود وخطوط التنظيم، حتى يتسنى السماح لها باستكمال أعمال البناء، أو توصيل المرافق للمباني حال الإنتهاء منها.

وتبين للجنة مخالفة بعض المباني للرسومات الإنشائية والمعمارية، ولفت نائب محافظ سوهاج إلى أن اللجنة تنعقد مرة كل أسبوع، تحت إشراف المحافظ لمباشرة مهامها، مع دعوتها للإنعقاد لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك، وعرض القرارات الناتجة عن أعمال اللجنة على المحافظ لإعتمادها، بالإضافة إلى قيام اللجنة بالمرور المفاجئ على مراكز ومدن المحافظة المختلفة، لمراجعة بعض التراخيص على الطبيعة ومطابقتها مع التقارير الواردة من اللجان الفرعية .