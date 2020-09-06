إسلام حافظ يخوض سباق رمضان 2021 بـ"تحت السماء والأرض"

أعلن السيناريست إسلام حافظ، عن تجهيزه لمسلسل جديد بعنوان "تحت السماء والأرض"، لعرضه في دراما رمضان 2021.

وكتب "حافظ" عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "إن شاء الله رمضان 2021 مسلسل (تحت السماء والأرض) مستوحى من قصة (بين السماء والأرض) لنجيب محفوظ، تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، إشراف عام أستاذ حسام شوقي، إنتاج تامر مرسي".

يُذكر أن آخر أعمال إسلام حافظ كممثل كانت مشاركته في مسلسل "الاختيار"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وقام ببطولته كل من أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، ومحمود حافظ وكوكبة من النجوم، وسيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.