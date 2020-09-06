وصول وفد روسي رفيع المستوى إلى دمشق في زيارة رسمية
كتب:
وكالات
07:32 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
يوري بوريسوف
وصل اليوم الأحد وفد روسي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تهدف إلى إجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين حول تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، أن الوفد الذي وصل مطار دمشق الدولي يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف والمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف غدا الاثنين، في زيارة هي الأولى له منذ عام 2012.