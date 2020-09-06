ألمانيا: برلين ملتزمة بالشرعية الدولية ورفض سياسة الضم الإسرائيلية

أكد وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين، اليوم، أن بلاده ملتزمة بالشرعية الدولية، وبحل الدولتين، ورفض سياسة الضم الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، بحث مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمحاولة الحكومة الإسرائيلية تطبيق خطة الضم، والاستيلاء على الأراضي لصالح بناء وتوسيع المستوطنات غير الشرعية.

وأكد الشيخ، خلال اللقاء، استمرار موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، أنها في حل من كافة الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، طالما أن إسرائيل لا تتراجع عن مخططاتها في الضم، ورفض صفقة القرن.

وتقدم الشيخ بالشكر لألمانيا على ما تقدمه من دعم وإسناد للشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الدعم الألماني في القطاعات المختلفة للسلطة الوطنية الفلسطينية.