الأردن يُحذر من خطة الضم الإسرائيلية: "تُشعل موجة من العنف"

حذر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، من خطط حكومة الاحتلال الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، ما من شأنه أن يشعل موجة جديدة من العنف في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن بلاده ضد الخطوات الأحادية وخطة الضم، وضد أي خطوات لا تقود إلى حل الدولتين.

وقال رئيس وزراء الأردن، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم، "إن سياسة الضم التي يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ستكون سبباً في "تأسيس دولة فصل عنصري جديدة" (الأبارتهايد) لأنها ستصبح قوة راديكالية ترفع وتيرة العنف وتزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم".

وشدد "الرزاز" على أن الأردن لن يقبل بترحيل الفلسطينيين، وفي الوقت ذاته لن يصبح وطنًا بديلا، ولن يتخلى كذلك عن الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، فهذه ركائز ثلاث واضحة أشد وضوحًا في السياسة الأردنية.

وتوقع أن تكرس خطة الضم نظام الفصل العنصري على غرار ما حدث في جنوب إفريقيا، مؤكدًا أن هذا الأمر هو الذي يمارس فعليًا ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي الأراضي المحتلة.

ونبه "الرزاز" بأن جنوب إفريقيا لم تكن مشكلة بالنسبة لدول الجوار فحسب، بل كانت مشكلة العالم بأسره، وإذا استمرت إسرائيل بهذا المسار، فمن المؤكد أن تكون مشكلة للعالم بأجمعه.