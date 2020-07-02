الدنمارك ترفض خطة الضم الإسرائيلية: نؤيد حل الدولتين

أكد وزير خارجية مملكة الدنمارك جيب كوفود، اليوم، موقف بلاده الرافض للخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي، والتزامها بالموقف الذي أعلنه مسؤول السياسات الخارجية والأمن الأوروبي جوزيب بوريل من القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعمها لحل الدولتين.

وأكد كوفود - خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" - أهمية إعطاء الفرصة للعودة للمفاوضات لتجنب التصعيد على الأرض وفي المنطقة، محذرا من مخاطر الضم وتبعاته.

وجدد وزير خارجية مملكة الدنمارك، تأكيد الدعم المالي الذي تقدمه الدنمارك لفلسطين، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، وفي تعزيز المؤسسات الفلسطينية في العديد من المجالات، وكذلك في الاستمرار بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

واتفق الوزيران، على استمرار التواصل بينهما، لصالح تطوير العلاقات الثنائية الفلسطينية الدنماركية في العديد من المجالات.