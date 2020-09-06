القضاء الإداري يوقف انعقاد عموميات فرعيات "المحامين" بشأن الدمج

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم، بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعيات العموميات لعدد من النقابات الفرعية للمحامين والتى دعا مجلس النقابة لانعقادها للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج.

وكان من المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية، في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، وتعقد الجمعية العمومية يوم 7 سبتمبر الجاري، ويجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

يذكر أن رجائي عطية نقيب المحامين، قد دعا من قبل الجمعيات العمومية لعدد من النقابات الفرعية للمحامين للنظر في الموافقة من عدمه على الدمج، حيث تنظر الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية، في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الإبتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 7 سبتمبر، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.