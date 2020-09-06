الري: رصد 400 ألف متر مربع تعدي على مجرى النيل.. والسيول منحة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم الموارد المائية والري، إن هناك تعديات كبيرة على نهر النيل، ولا بد من إزالة الكثير من المخالفات للتصدي لأي تجاوز يمثل خطورة على أحد موارد المياه.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أنه تم تنفيذ 278 ألف إزالة على كافة المسطحات المائية وكل من يتجاوز في حق النيل لابد من معاقبته ويتم حمايته من أوقات السيول والفيضانات، التي من الممكن أن يتعرض للخطر في أوقات معينة، مشددًا على أنه على كل مواطن أن يدرك أن التعديات على خط لنهر يمثل خطر.

وأكد المتحدث باسم الموارد المائية والري، أن هناك 400 ألف متر مربع تعدي داخل مجرى النيل، كما أن فرع رشيد ودمياط عليه الكثير من التعديات، وفي نفس الوقت الوزارة قادرة على تحويل السيول من محنة لمنحة، حيث إن السيول ليس ضرر ولكنها فائدة لمصر.