"النقل" تواصل نقل شحنات القمح عبر نهر النيل

واصلت وزارة النقل، عمليات نقل القمح من ميناء دمياط البحري إلى صوامع امبابة عبر نهر النيل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهرى في تنشيط نقل البضائع نهريا.

واستقبل ميناء دمياط 8 وحدات نهرية "بارجات" قاطرة ومقطورة تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري لنقل 2075 طن قمح تقريبا من صوامع دمياط إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل في رحلة هي الثالثة خلال 20 يوما لنقل القمح عبر نهر النيل بعد 3 سنوات من التوقف.

ووجه وزير النقل، رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بتسهيل وتيسير كل الإجراءات الخاصة بعملية شحن القمح ونقله عبر نهر النيل، بالتعاون مع باقي الجهات المعنية العاملة بالميناء، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لخروج الوحدات النهرية من الميناء.

وأضاف الوزير، أن هذه الشحنة تعادل حمولة 52 شاحنة "سيارة نقل"، مما يسهم في تخفيف العبء على الطرق البرية والحد من التلوث حيث يعتبر النقل النهري من أهم وسائل النقل النظيفة والرخيصة والآمنة، إضافة إلى مساهمته في خفض تكلفة البضائع على المستهلك النهائي بصفة عامة، مما يعطي ميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة.

تجدر الاشارة إلى أنَّه بهذه الشحنة يكون إجمالي ما تمّ نقله من ميناء دمياط عبر نهر النيل خلال الـ20 يوماً الأخيرة قد بلغ 20 وحدة نهرية "بارج" قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية بلغت 5475 طن قمح تقريباً وهو ما يعادل حمولة 137 شاحنة "سيارة نقل".