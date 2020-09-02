"النقل" تواصل نقل شحنات القمح عبر نهر النيل من ميناء دمياط إلى إمبابة

واصلت وزارة النقل نقل القمح من ميناء دمياط البحري إلى صوامع "إمبابة" عبر نهر النيل، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزير النقل بتعظيم الإستفادة من منظومة النقل النهري في تنشيط نقل البضائع نهريًا.

واستقبل ميناء دمياط 8 وحدات نهرية (بارجات) قاطرة ومقطورة تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري لنقل حوالى 2075 طن قمح من صوامع دمياط إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل فى رحلة هى الثالثة، بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات.

ووجه اللوزاء كامل الوزير، وزير النقل، رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط إلى تسهيل وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بعملية شحن القمح ونقله عبر نهر النيل بالتعاون مع باقي الجهات المعنية العاملة بالميناء وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للوحدات النهرية .

وأضاف الوزير أن الشحنة تعادل حمولة 52 شاحنة (سيارة نقل) ما يسهم في تخفيف الأحمال على الطرق البرية والحد من التلوث حيث يعتبر النقل النهري من أهم وسائل النقل النظيف والآمن بالإضافة إلى مساهمته في خفض تكلفة البضائع للمستهلك النهائي، ما يعطي ميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة .

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى ما تم نقله من ميناء دمياط عبر نهر النيل خلال الـ 20 يوماً الأخيرة بلغ 20 وحدة نهرية، بحمولة إجمالية بلغت 5475 طن قمح تقريباً وهو ما يعادل حمولة 137 شاحنة (سيارة نقل).