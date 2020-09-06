تقرأ في "الوطن" غدا.. الرئيس يوجه بتعظيم مميزات القطاع الزراعي.. ويبحث خطة النهوض بالمحاصيل

تقرأ في "الوطن" الصادر غدا الاثنين.. الرئيس يوجه بتعظيم مميزات القطاع الزراعي.. ويبحث خطة النهوض بالمحاصيل.. "السيسي": سرعة الانتهاء من مشروع إنشاء 200 مركز لتجميع الألبان وزيادة تمويله بـ 2 مليار جنيه.

كما تقرأ.. 23 طن مساعدات مصرية لإغاثة السودان في أزمة الفيضانات.. "الخرطوم": نشكر مصر لوقوفها معنا في أوقات المحن.

وتقرأ في صفحات الرياضة.. الأهلي يبدأ رحلة الـ11 نقطة لحسم الدوري أمام الحدود.. و"فيفا" يحسم أزمة هدف وادي دجلة الملغي في الأهلي.. ووزير الرياضة: نتعامل مع اختفاء كؤوس الجبلاية بحزم.