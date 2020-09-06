بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري السيول بالسودان

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحته خلال الآونة الأخيرة.

ووجه المسئولون في السودان التحية والتقدير للشعب المصري لمد يد العون لهم أثناء الأزمات التي تمر بها بلادهم، وأعربوا عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من مصر والوقوف بجانبهم في أوقات المحن والشدائد.