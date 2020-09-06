الحكومة للمواطن: حول عربيتك للغاز بالتقسيط.. ووفر 1200 جنيه شهريا

أكدت رئاسة مجلس الوزراء وجود فوائد عديدة للمواطن والدولة حال تحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال "مدبولي"، خلال متابعته لمستجدات استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في السيارات والمركبات، إن ذلك يأتي تعظيما لما تمتلكه الدولة من ثروات وموارد طبيعية تزخر بها، وسعيا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية له، اليوم، أن الغاز الطبيعي المضغوط، يعد أحد أهم أنواع الوقود البديلة، وأكثرها كفاءة في الوقت الحالي، لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية مع توافره بكميات كبيرة ورخص سعره، فضلاً عن حفاظه على البيئة.

وأشار إلى أنه باستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، فإن ذلك يسهم وبشكل كبير في تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التي يستوردها السوق المصرية من الخارج، وكذا تعظيم الفائدة الاقتصادية للغاز الطبيعي وتطوير تطبيقاته، وتقليل الدعم المخصص لمنتجات الوقود السائل، فضلاً عن تطوير مشروعات النقل المستدامة التي تتبناها الدولة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن وفر استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات للمواطن يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مشيراً إلى أن الوفر المتحقق سيمكّن العميل من استرداد قيمة التحويل من البنزين للغاز الطبيعي من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومى من البنزين قلت فترة الاسترداد.

وأضاف "الملا"، في تقرير رفعه لمدبولي، أنه يمكن تحويل جميع السيارات بجميع سعاتها اللترية للعمل بالغاز الطبيعى، حيث إن أنظمة التحويل الجديدة للغاز الطبيعى تدعم المحرك وترفع من كفاءته فى العمل بالغاز للوصول إلى أداء مثالى للسيارات، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة تقل عن 1.2 لتر، وتعمل بنجاح.

وأشار "الملا" إلى أنه توجد أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد، وذلك من خلال إجراءات تعاقد مبسطة، مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وايصال حديث "كهرباء – غاز – مياه"، مضيفاً أنه يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدى.