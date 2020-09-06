شاهد.. موعد عرض "حواديت لميس جابر" على "الحياة"

تبدأ قناة "الحياة" عرض برنامج "حواديت لميس جابر" وذلك يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءً.

يسلط برنامج "حواديت لميس جابر" الضوء على التاريخ المليء بالأحداث المهمة، حيث تبحث الكاتبة والأديبة لميس جابر في أصل تلك الأحداث في التاريخ لكشف تفاصيله بشكل مبسط للمشاهدين.

يهدف البرنامج إلى ترسيخ الهوية الوطنية عند الشباب مع إعادة تقديم تاريخ مصر بشكل مشوق للمشاهدين وفي نفس الوقت يرد على الأكاذيب ومحاولات تشويه التاريخ المصري من المنابر الموجهة ضد الهوية المصرية