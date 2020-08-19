لميس جابر: المصريون ملتزموش بالإجراءات.. بس ربنا سترها عشان إحنا طيبين

قالت الدكتورة لميس جابر عضو مجلس النواب، إن الحكومة أدت أكثر مما عليها طوال السنوات الماضية.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "اللي بيعمله الفريق كامل الوزير ده حكومة، والتنظيم والإنشاءات والمشروعات عبقرية، وفي بعض الوزارات أضعف".

وحول أزمة فيروس كورونا، قالت "جابر": "الشعب لم يلتزم بشيء، وما قلل الأزمة هو إجراءات الغلق في بعض الأيام والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، أما الشعب لم يلتزم، فمثلًا هناك زحام كبير في الإسكندرية، والمقاهي تعمل بـ125% من طاقتها الاستيعابية، بس ربنا سترها معانا عشان احنا شعب طيب".

وواصلت الدكتورة لميس جابر عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشعب، "محدش لمنا والناس كانت بتمشى فى الشوارع الساعة 2 بالليل وقت الحظر".