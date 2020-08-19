لميس جابر: السيسي عنده حماس مشفتهوش في حد وأسرع من أي مسؤول

قالت الدكتورة لميس جابر عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل بسرعة شديدة، مضيفه: "هذا الرجل عنده حماس للشغل مشفتهوش في حد".

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E"، الثلاثاء: "عنده حماس غير عادي وحب للشغل غير عادي، ولو أخدنا 4 حلقات عشان نتكلم عن إنجازاته مش هتكفي".

واستكملت: "يعمل بوتيرة أسرع كثيرًا من كل المسؤولين في مصر، لكن في نفس الوقت أقول إن الإعلام في حاجة إلى نقاش أكثر من ذلك، فأنا مثلًا جرى حذف بعض مقالاتي، وأقول إن المعارض أكثر وطنية من أشخاص كثر لأنه يبغي مصلحة الوطن".