بالأسماء.. التشكيل الجديد لـ"خاص" مجلس الدولة 

اعتمد المجلس الخاص - أعلى سلطة مالية وإدارية - بمجلس الدولة، الحركة العامة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021.

وجاء تشكيل المجلس الخاص للعام القضائي الجديد، برئاسة المستشار حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، وضم كلًا من المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذي يستمر في مقعده رئيسًا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، والمستشار أسامة محرم رئيسًا لهيية مفوضي الدولة، والمستشار أنور خليل رئيسًا لإدارة التفتيش الفني بدلًا من رئاسته قسم التشريع.

واستمر أيضًا المستشار أحمد عبد التواب رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية، وانضم المستشار مصطفى حنفي لعضوية المجلس الخاص هذا العام، وتولى رئاسة قسم التشريع، خلفًا للمستشار يحيي خضري، والذي كان يرأس إدارة التفتيش الفني وأُحيل للمعاش بعد اكتمال عطائه القضائي، كما تم تصعيد المستشار توفيق الشحات لرئاسة القضاء الإداري خلفًا للمستشار حسن شلال والذي اكتمل عطاؤه القضائي في أغسطس الماضي.

ويتم العمل بالتشكيلات الجديد لجميع فروع مجلس الدولة في أكتوبر المقبل، وسيتم إعداد الحركة الداخلية والتى تنظم الاختصاصات وتحدد الأعمال في سبتمبر الجاري، مع منح فرصة للأعضاء الراغبين في تقديم تظلمات على أماكنهم الجديد، ويتم الفصل فيها والإعلان عنها قبل بداية العام الجديد.