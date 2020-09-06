"التعليم العالي": سنستعين بالعقول المصرية المهاجرة في الجامعات الأهلية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم الاستعانة بالعقول المهاجرة من علماء مصر العاملين بكبرى الجامعات ومراكز الأبحاث لنقل الخبرات في الجامعات الأهلية الجديدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "عبد الغفار"، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي اجتمع مع 40 من الموجودين في أمريكا، وجميعهم أبدى استعداده لنقل خبراتهم في وضع المناهج، ويتم في الجامعات الأهلية إنشاء كليات وفقا لاحتياجات سوق العمل، حتى يكون هناك خريجين مؤهلين للعمل في المشروعات القومية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الدولة تسعى لإيجاد خريجين لتلبية متطلبات سوق السياحة من خريجي كليات الألسن والسياحة، وكليات تخرج مؤهلين لتوافق احتياجات العمل في مزارع الثروة السمكية والاستزراع السمكي.

من ناحية أخرى، أكد أن شهادة الطب في مصر معترف بها عالميا، والاتحاد العالمي للطب اعتمد شهادات الطب في مصر لمدة 10 سنوات، تبدأ من 2019 وحتى 2029، مؤكدا أنه هناك فوارق بين ترخيص مزاولة مهنة الطب وبين اعتماد كليات الطب.