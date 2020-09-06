"التعليم العالي": 400 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلتين الأولى والثاني

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن ما يقرب من 400 ألف طالب من خريجي الثانوية العامة سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى والثانية حتى الآن، موضحًا أن عدد الشكاوي التي وصلت حتى الآن 6 شكاوى منها خطأ في التسجيل أو رغبة في التحويل من كلية لأخرى.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه لم يرد شكاوى بشأن صعوبة النظام المتبع في التنسيق.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هناك 31 ألف طالب سجلوا على موقع الجامعات الأهلية حتى صباح اليوم، منهم 24 ألف سجلوا رغباتهم فعليا، لافتا إلى أن الدراسة في جامعة الملك سلمان تبدأ في 3 فروع.