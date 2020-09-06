القليوبية تعود لتسجيل صفر إصابات بفيروس "كورونا" الأحد

عادت محافظة القليوبية، اليوم الأحد، لتسجيل "صفر إصابات" بفيروس "كورونا"، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، عند 9 آلاف و284 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، وفقاً للبيانات الرسمية، عند 2430 حالة إصابة بمركز ومدينة بنها، و1192 حالة بشرق شبرا الخيمة، و1186 حالة بغرب شبرا الخيمة، و1034 حالة بمركز طوخ، و731 إصابة بمركز شبين القناطر، و726 حالة بمركز ومدينة الخانكة، و679 إصابة بمدينة قليوب، و628 حالة بالقناطر الخيرية، و456 حالة بكفر شكر، و174 حالة بمدينة العبور، و48 إصابة بمركز ومدينة قها.

وكانت محافظة القليوبية قد سجلت "صفر إصابات" لعدة أيام خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها شهدت تسجيل عدد محدود من الإصابات نهاية الأسبوع، وسط مخاوف من موجة ثانية للفيروس المستجد.