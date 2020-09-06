وزير التعليم العالي السابق: يجب مواجهة الكيانات الأهلية بالوعي والمراقبة

قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، إنه يجب تنمية وعي المواطنين ومتابعة ورقابة الكيانات الوهمية للتعامل معها، وتغيير التشريعات الحاكمة لها، بحيث يكون العقاب رادعًا ضد من يثبت إدانتهم في هذا النوع من القضايا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "في الوزارة لدينا لجان المعادلات، حيث لا يستطيع أي شخص ممارسة المهنة سواء أكان طبيبًا أو مهندسًا او أي كان ضمن تخصص آخر إلا من خلال معادلة شهادته من طريق هذه اللجنة".

وتابع أن بعض الآليات الإلكترونية تكشف هذه الكيانات بسهولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم الضبطية القضائية بالوزارة بدورها في هذا الصدد.

وواصل: "يجب على من يتقدمون بطلب الانضمام إلى الجامعات الأجنبية أن يعلموا وضعها، كما أن الشهادات الصادرة عن الجامعات الأجنبية يتم معادلتها في المجلس الأعلى للجامعات".