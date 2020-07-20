"السياحة": إلزام الفنادق بعدم التعامل مع الكيانات الوهمية

قال مجدى شلبى، وكيل أول وزارة السياحة والآثار لقطاع الشركات السياحية، إن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وافق على أن يكون الحجز الفندقى للمجموعات السياحية من خلال شركة سياحة أو المنصات الإلكترونية دون التعامل مع الكيانات غير القانونية وحظر قيام العاملين بالفنادق بتسويق الأنشطة السياحية مع كيانات غير معتمدة، على أن يتم حجز تلك الأنشطة عن طريق الشركات المرخصة.

وأضاف «شلبى» أن هذا القرار يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على مقدرات الشركات والمنشآت السياحية من خلال التصدى لظاهرة انتشار الكيانات غير المرخصة بقطاع السياحة المصرى، ما يعكس المناخ الإيجابى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائح وبناء على التوصيات التى تم تقديمها للوزير فى هذا الخصوص.

ووصف علاء عاقل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، القرار بالجيد والذى يحافظ على حقوق السياح، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت قيام العديد من الشركات الوهمية وغير المرخصة بالنصب على السياح والفنادق فى آن واحد ما قد يسىء لسمعة القطاع السياحى المصرى، وأضاف لـ«الوطن» أن التعامل مع شركات سياحة مرخصة تدفع الضرائب للدولة وتوفر فرص عمل للشباب يحافظ على الكيانات القانونية ويدعمها ضد قراصنة الإنترنت.

وقال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة بغرفة شركات السياحة، إن القرار إضافة إلى قرار سابق للوزارة بحظر تعامل الشركات مع الفنادق غير الحاصلة على شهادة السلامة الصحية يضمن قيام جميع المنشآت السياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال استقبال الزوار، ما يكفل الحفاظ على صحة السياح والعاملين بالقطاع السياحى، إضافة إلى المحافظة على وجود مصر ضمن الدول الحاصلة على خاتم السفر الآمن.