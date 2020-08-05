"التعليم العالي" تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات الوهمية

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، من الكيانات الوهمية والأكاديميات والجامعات التي تدعي انتسابها واعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاَ أن جميع الجامعات والمعاهد والكيانات التعليمية مدرجة على المواقع الرسمية لوزارة التعليم العالي والجامعات وكذلك منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، داعًا الطلاب للتحري الجيد عن المنشأة التعليمية الراغبين في الإلتحاق بها.

وتابع "عطا"، أنه لا توجد أي مؤسسة تعليمية معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية بإستثناء عدد من الجامعات الحكومية بالدول المختلفة، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق، غير منوطين بالاستفسار وإرشاد الطلاب للالتحاق بالخارج بأي جامعة، لافتا إلى أن معادلة الشهادات التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والليسانس للطلاب تجري بعد انهاء الطالب فترة دراسته بالجامعات الملتحق بها، من خلال معادلة ما جرت دراسته بالمقررات الدراسية في مصر.

وشدد على أن معادلة الشهادات تجري بعد انتهاء فترة الدراسة للطالب بالجامعة المنتسب إليها ومطابقة ما جرى دراسته بالنظام المصري، وأن المجلس ملتزم بمعادلة الشهادات بالجامعات الحكومية المصرية، لافتاً إلى أن الجامعات الدولية الموجودة في العاصمة الإدراية الجديدة غير معادلة من المجلس، على أن يتقدم خريجيها إلى المجلس لمعادلة شهاداتهم بعد انتهاء فترة الدراسة.