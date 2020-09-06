وزير إعلام السودان يشكر مصر على المساعدات: ليست جديدة على الأشقاء

قال فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، إن هناك شعور أخوي صادق وحقيقي من شعب مصر الشقيق للسودانيين، والشعب السوداني مغمور بمحبة من المصريين منذ الأمس، وتضامنهم على السوشيال ميديا، "نعلم عمق العلاقات بين البلدين، وبسبب ظروف سياسية تأثرت، ولكن تظل العلاقة بيننا عميقة".

وأعرب "صالح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عن امتننانة للحكومة المصرية التي أرسلت مساعدات عاجلة للسودان، فكانت مصر سباقة في إرسال المساعدات للسودان، "ممتنون لمصر حكومة وشعبًا وإعلام، وهذه الوقفة ليست جديدة على مصر".

وتابع: " شكرًا لمصر وحكومتها وشعبها، حوالي 100 شخص قتلوا بسبب الفيضانات، و500 ألف أسرة تضررت، حيث تأثرت 16 ولاية من الفيضانات، 7 ولايات منهم تضررت تضررًا مباشرًا، والخرطوم هي الأكثر تضررًا"، موضحًا أن حجم الأضرار تتعاظم بسبب المباني الكثيرة وزيادة عدد السكان.

وأشار وزير الإعلام السوداني، إلى أن هذا أكبر فيضان منذ أكثر من 100 عام، متابعًا: "سخرنا كل الإمكانيات المتاحة، والكل يعمل حاليًا كفريق واحد، ولكن هناك أضرار بالغة وستأخذ وقت طويل كي يجري إصلاحها".