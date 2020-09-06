السلطات السودانية تجلي سكان القرى المتضررة من الفيضانات

بدأت السلطات السودانية خطة إعادة توطين متضرري الفيضانات التي ضربت السودان على مدار الأيام الماضية، وأدت إلى تشريد آلاف الآسر وتدمير منازلهم، بخلاف الوفيات التي تجاوزت الـ 100 شخص.

ففي مدينة الخرطوم، وجهت وزارة التخطيط العمراني، بتسريع إجراءات الخطة الإسكانية لترحيل سكان منطقة "ود رملي" الذين ظلوا يتأثرون بالفيضان سنويا، ونقلهم إلى موقع جديد تفاديا لمخاطر الفيضانات.

وأكدت الوزارة المضي قدماً في مشروع تخطيط القرى بالتركيز في المرحلة الحالية على القرى المطلة على ضفاف النيل، والتي تأثرت بالفيضان بجانب بقية القرى الموضوعة في الخطة، وفقا لما نشرته وسائل الإعلام السودانية.

وأعلن مدير جهاز المخابرات العامة السودانية، التنسيق مع أمانة حكومة مدينة الخرطوم لإجلاء سكان منطقة التمانيات شمال بحري، الذين تأثروا بفيضان النيل بإقامة مخيم إغاثي متكامل للمتضررين، وذلك بنصب ثلاثين خيمة وتوزيع 400 ناموسية و25 مشمع و250 بطانية للأسر والأطفال، كما تم احضار خزانات مياه شرب لتوزيع المياه، وسيجري تكملة المخيم الإغاثي بإرسال عشرة حمامات جاهزة، حسبما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وغمرت مياه الفيضانات المنازل في قرية "مديني" بمدينة نهر النيل، بالكامل مما أدى إلى انهيارها تماما، وناشد موطنو القرية والي نهر النيل بزيارة المنطقة والوقوف على حجم الخسائر والضرر وتقديم الدعم اللازم من إيواء وغذاء، وفقا لموقع "المشهد السوداني".

وارتفعت أصوات سكان القرية منذ سنوات تطالب الجهات الرسمية للنظام السابق بتهجيرهم، بسبب تآكل منازلهم بفعل رشح المياه، بعد إقامة مشروع زراعي على أرضهم، وأدت الأمطار الأخيرة إلى كسر الترس، مما جعل المياه تنهمر داخل القرية، ودعا سكان القرية الجهات الرسمية بإكمال أمر التهجير وتقديم الدعم والإيواء للمنكوبين.

ووفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، تضرر أكثر من 360 ألف شخص حتى الآن في جميع أنحاء البلاد.