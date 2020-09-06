فيديو.. الدماء تلطخ محطة قطار باريس بعد حادث طعن

وقعت عملية طعن لشخص قرب محطة الشمال في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، وتمكن المهاجم من الفرار.

وتواصل الشرطة البحث عن منفذ الهجوم الذي تمكن من الفرار، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" العربية.

ويظهر مقطع فيديو منتشر على "تويتر"، الدماء تلطخ أرضية محطة الشمال في باريس، بينما تقوم الشرطة بمحاصرة موقع الحادث، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، إنه يتابع عن كثب حادثة الطعن، مشيرًا إلى أن الشرطة تواصل جهودها للقبض على المهاجم، موضحًا أن الشخص الذي تعرض للطعن حالته خطرة.

Paris : Un homme a été égorgé en pleine Gare du Nord. Son pronostic vital est engagé

L'agresseur a pris la fuite#ensauvagement #garedunord pic.twitter.com/tdmygWrEhl — Alex (@AlexLeroy90) September 6, 2020

وأعلنت الشرطة البريطانية، في وقت سابق اليوم، أن رجلا قتل وأصيب آخر وامرأة بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين في سلسلة من حوادث الطعن في برمنجهام بوسط إنجلترا.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز "يمكننا الآن أن نؤكد أننا بدأنا تحقيقًا في جريمة قتل عقب أحداث الليلة الماضية"، وأضافت "رجل توفي وأصيب رجل وامرأة بجروح خطيرة، وأصيب 5 آخرين أيضًا".