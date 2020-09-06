"مصر للطيران" تسير اليوم 30 رحلة إلى باريس واشنطن وروما ولندن

تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اليوم الأحد، 30 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "أمستردام، باريس، روما، لندن، ميونخ، ميلانو، برلين، ندجامينا، الخرطوم، الشارقة، بغداد ، بيروت، واشنطن ، فرانكفورت ، تورنتو" و3 رحلات جوية إلى دبي ورحلتين جويتين إلى كل من "إسطنبول، أبوظبي" و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من "شرم الشيخ، الغردقة" ورحلة واحدة إلى أسوان، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن جميع هذه الرحلات، ستقل على متنها ما يقرب من 3500 راكب من جنسيات مختلفة.