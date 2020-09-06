عمرو أديب عن أزمة الفيضانات بالسودان: قرى كاملة تحت الماء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن السودان تتعرض لمأساة إنسانية، معربًا عن امتنانه لرد الفعل الشعبي المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الرواد عن تعاطفهم الكبير مع السودان.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة السبت من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر: "مصر والسودان بلد واحدة، وأي شيء يحدث في السودان له تأثير كبير على مصر"، مشيرًا إلى أن الوضع يسوء، حيث يموت عدد كبير من المسنين، ووصلت طائرتان عسكريتان من القاهرة إلى الخرطوم محملة بالمساعدات الغذائية.

وتابع: "هذه المساعدات حق السودانيين علينا، وأتوقع أن يكون هناك خبراء مصريين من الأجهزة الهندسية الذي سيساعدون السودانيين، بعدما واجهوا الكثير من هذه المسائل في مصر، والسودان في حاجة إلى كل مساعدة، وهناك قرى كاملة في السودان تحت الماء، وهو وضع صعب لم يعشه المواطن السوداني منذ عام 1902".