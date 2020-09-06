أحمد موسى: خسائر السودان من أزمة السيول تقدر بمليارات الجنيهات

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اجتياح الفيضانات للسودان، فذكر أن هناك 100 ألف منزل في السودان تضرروا بسبب الفيضانات والسيول التي تجتاح البلاد، كما أن خسائر السودان في تلك الأزمة تقدر بالمليارات، موضحًا أن نصف مليون سوداني فقدوا منازلهم بسبب السيول.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن مصر تساعد السودان في هذه المحنة الصعبة التي تحتاج لوقت كبير، حتى إعادة تأهيل المنازل، مشيرا إلى أن هناك محاولات الآن من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأكد أنه تم إعلان حالة الطوارئ في السودان لمدة 3 أشهر، بسبب ارتفاع منسوب المياه وحجم الفيضان.

وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحته خلال الآونة الأخيرة.

ووجه المسئولون في السودان التحية والتقدير للشعب المصري لمد يد العون لهم أثناء الأزمات التي تمر بها بلادهم، وأعربوا عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من مصر والوقوف بجانبهم في أوقات المحن والشدائد.