عاجل.. النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين بخطف واغتصاب "فتاة فرشوط"

أيدت محكمة النقض بنجع حمادي في محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، إعدام ثلاثة متهمين، في تهمة اغتصاب واختطاف فتاة قاصر، والشروع في قتلها وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة فرشوط"، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي.

وقال إسماعيل سلاوي، محامي "فرحة"، إنَّ المحكمة أيدت حكم الإعدام في المتهمين الثلاثة، بعد أخذ رأي المفتي.

وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، "علي.ك.ا" 21 عامًا، وشقيقه "محمد" 19 عامًا، و"مصطفى.ر.ع" 22 عامًا، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة.ع.ر" 17 عامًا، طالبة، بإحدى المناطق الزراعية، وجرى إحالة المتهمين للنيابة العامة في القضية التي حملت رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز فرشوط.