الاتصالات: 52 مليون زيارة لـ"سوشيال ميديا" في الساعة الواحدة

قال حسام عبد المولى، رئيس قطاع الجودة بالجهاز القومي للاتصالات، إن الاستهلاك المحلي للإنترنت يقترب من استهلاك دول العالم، خاصة الفترة الماضية التي شهدت انتشارًا لفيروس كورونا.

ولفت إلى أن مواقع السوشيال ميديا هب الأكثر استخدامًا في الإنترنت، حيث يدخل في الساعة الواحدة حوالي 2 مليون شخص في المتوسط، وحوالي 52 مليون زيارة في الساعة الواحدة، وذلك إضافة إلى المحتوى الترفيهي مثل "نتفليكس" و"شاهد".

وأضاف "عبد المولى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه حدث تضاعف في عدد دخول وزيارات السوشيال ميديا عن العام الماضي بنسبة 92%، مؤكدًا مراقبة حركة الشبكة المعلوماتية لاستيعاب السعة الكبيرة من استهلاك الإنترنت، لافتًا إلى أن هناك دولًا كثيرة متقدمة ولكن تعرضت لاختناقات، بينما مصر لم تتعرض لأزمات نتيجة للاستثمارات الكبيرة بالإنترنت.

وأشار إلى أن الجهاز يسعى دائمًا لأن تكون سعة الإنترنت أعلى من الاختناقات، موضحًا أن البعض شكى من الانقطاعات، وهذه مشكلات دورية تحدث في أي شبكة.