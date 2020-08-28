أوكرانيا تعلن تجميد جميع الاتصالات الدبلوماسية مع بيلاروسيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، أن بلاده جمدت جميع الاتصالات الدبلوماسية مع بيلاروسيا، في ظل اضطراب الأوضاع في مينسك عقب إعلان فوز الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة.

وقال كوليبا، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية، إن كييف شاركت في بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في بيلاروسيا، مشيرا إلى أن مسألة استئناف الاتصالات بين البلدين ستتم مناقشتها فقط عندما تتأكد أوكرانيا أنها لن تتكبد خسائر حول سمعتها وأخلاقها السياسية.

وأضاف الوزير الأوكراني، "بمجرد أن لجأت السلطات البيلاروسية إلى العنف ضد المتظاهرين السلميين، بادرت شخصيًا بإصدار بيان عن وزارات خارجية دول مثلث لوبلين (بولندا وليتوانيا وأوكرانيا)، أداننا فيه جميعًا العنف".

وأشار كوليبا، إلى أن وزارة الخارجية الأوكرانية نشرت تفسيرًا أعربت فيه عن موقفها المماثل لموقف الاتحاد الأوروبي حيال الأزمة في بيلاروسيا.

وشدد المسؤول الأوكراني، على أن بلاده جمدت العلاقات مع بيلاروسيا، كما اتخذت خطوة دبلوماسية جادة "لم يتخذها أي بلد حتى الآن، فقد استدعت سفيرها للتشاور".

وأكد كوليبا، أن بلاده تراقب تطورات الوضع هناك، وأنها لن تستأنف الاتصالات مع مينسك إلا في حال التأكد من أنها لن تسبب خسائر لسمعة أوكرانيا وأخلاقها السياسية.

وتابع كوليبا قائلا، إن الجانب الأوكراني لا يخطط لإجراء اتصال بين رئيسي البلدين.

وتعيش بيلاروسيا في حالة من الاحتجاجات الواسعة منذ التاسع من أغسطس الجاري بعدما فاز ألكسندر لوكاشينكو، الذي تولى حكم البلاد لمدة 26 عاما، بفترة ولاية سادسة وحصل على نسبة 80% من الأصوات، وقالت المعارضة إنه تم تزوير الانتخابات، فيما يشكك الاتحاد الأوروبي في النتيجة أيضًا.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، على فرض عقوبات على 20 مسؤولا رفيعا في بيلاروسيا، تورطوا في تزوير الانتخابات الرئاسية وحملات فرض النظام واستخدام العنف ضد المتظاهرين المحتجين.

وقال وزير الخارجية التشيكي توماس بيتريسك، في اجتماع عقد في برلين حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، "لدينا موافقة جماعية على كيفية وضع القائمة والأسماء التي ستتضمنها، بالرغم من ذلك، فإن الجوانب الفنية المتعلقة بإنهاء القائمة قانونيا لن يجري الانتهاء منها قبل أسبوع آخر على الأقل".

وأضاف وزير الخارجية التشيكي أن لوكاشينكو من المرجح أن يكون ضمن القائمة التي تضمنت عقوباتها فرض حظر من السفر وتجميد الأرصدة البنكية، مشيرا إلى أنه لا يزال تجرى المناقشة في مسألة إدراج اسم الرئيس البيلاروسي خلال المرحلة الأولى من إعداد القائمة أو في وقت لاحق.