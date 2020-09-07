بعد وفاة طفل في نادي الزمالك.. على من تقع المسؤولية؟

كشف التقرير الطبي تفاصيل وفاة طفل داخل حمام السباحة بنادي الزمالك، في كارثة إنسانية جديدة داخل القلعة البيضاء.

وأشار التقرير الطبي، إلى أن الطفل لقى حتفه نتيجة انفجار في الرئة، بعد انقطاع نفسه في قاع حمام السباحة بنادي الزمالك.

وكشف التقرير أن الطفل فور إخراجه من حمام السباحة كان ما زال فيه نبض، ولكنه كان متوفى إكلينيكيًا، ليجري نقله سريعًا إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، ولكنه توفى قبل الوصول.

محمد محمود، كبير مدربي السباحة في إحدى الأكاديميات الرياضية بالتجمع الخامس، أوضح أن محيط حمامة السباحة مسؤولية المنقذين المتواجدين فيه.

وأضاف محمود لـ"الوطن"، أن المنقذ المتواجد مسؤول عن توجيه كافة المتواجدين في حمام السباحة ومحيطه، مشيرا إلى أنه في حال سقوط أي طفل أو شخص بشدة من مهام المنقذ أن يتواجد بجانبه في حمام السباحة للاطمئنان عليه.

وتابع أن المنقذ يكون مدربا أيضا على إجراء كافة الإسعافات الأولية، من تنفس صناعي، وعلاج أولي للجروح والإصابات التي من الممكن أن تحدث.