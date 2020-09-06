وزير الإعلام السوداني عن المساعدات المصرية: ليست بالأمر الجديد

قال فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني، إن الشعب السوداني ممتن للشعب المصري، لتضامنه ومشاعره الدافئة في الأزمة التي تمر بها السودان، موضحًا أن هناك حالة كبيرة من التعاطف، ونفس الأمر ينطبق على الحكومة المصرية التي وفرت المساعدات للسودان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة الأحد من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر: "ندرك أن ما بيننا وبين مصر من العلاقات كفيل بأن نقف مع بعضنا البعض في المحن والشدائد، تعودنا على هذا الأمر من مصر وليس بالأمر الجديد".

وتابع: "نحتاج إلى الخدمات الإيوائية، لأن المنازل تكسرت، ويجرى إجلاء قرى كاملة، وبالتالي نحتاج إلى خيم وشماعات، ثم يأتي الدور على المساعدات الغذائية والأدوية، ونعاني من مشكلات في الأمصال، لكن كل ما ه متعلق بالإيواء فإن السودان محتاج له بصفة عاجلة".

وأشار، إلى أن خبراء ومهندسي وزارة الري السودانية يتوقعون بأن تنخفض مناسيب الفيضانات خلال أسبوع، وبالتالي من الممكن أن تتراجع المياه المحاصرة لبعض القرى، ثم تبدأ محاولة إعادة بناء وتخطيط القرى.

وواصل: "المشكلة الأساسية إن الناس يبنون في حرم النهر، وتناسى الناس أن هناك سنوات فيضان، ونحن تعرضنا لأكثر الفيضانات أذى خلال 100 عام، وفي مواسم الأمطار والخريف كنا نعاني من سيول وأمطار كانت تأتي من الأودية والجبال والمناطق المنخفضة، ولم يتوقع الناس أن يأتي هذا الأمر من نهر النيل، وهو ما حدث هذا العام".