خطط الطوارئ لمجابهة السيول في المدن الجديدة

كشف المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، تكليف رؤساء أجهزة المدن الجديدة، خلال تصريحات صحفية على هامش إجتماع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة برؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة خطط أجهزة المدن الجديدة للتعامل مع موسم الشتاء، عن توافر كافة الإستعدادات اللآزمة لإستقبال موسم الشتاء بجميع المدن الجديدة.

إعداد خطط الطوارئ لمجابهة الأمطار والسيول

مشيرا إلى أن الدكتور عاصم الجزار شدد على ضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار وجعلها دوما على أهبة الاستعداد، وإعداد خطط الطوارئ لمجابهة أي أمطار غزيرة أو سيول، وتتضمن ما يلى :

1- تحديد النقاط الأكثر تضرراً من تجمعات المياه.

2 - تحديد نقاط تمركز المعدات بمواقع متوسطة من أماكن الخطورة.

3 – تحديد أطقم العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم ومع غرفة العمليات الفرعية بالأجهزة.

4 – حصر جميع المعدات المملوكة للشركات العاملة بالمدينة والتنسيق مع تلك الشركات للاستعانة بها حالة الطوارئ.

5 - المخاطر المتوقعة وطريقة مجابهتها والخطط البديلة.

كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالهيئة، للقيام بالمهام التالية :

1- المتابعة المستمرة لحالة الطقس من خلال هيئة الأرصاد الجوية.

2- المتابعة مع غرف العمليات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة.

3- التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة لتبادل المعدات وأطقم الصيانة حسب الحاجة.

4- والتواصل مع الجهات الخارجية ونقل صورة صحيحة ومتكاملة عن الأوضاع.

إنشاء هيكل متكامل لإدارة الأزمات وتزويده بسبل الإتصال اللاسلكي

وكشف ممدوح، عن تشكيل فرق عمل ثابتة محددة الأهداف والمهام، حيث تم إنشاء هيكل متكامل لإدارة الأزمات وتزويده بسبل الإتصال اللاسلكي، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن جميع العاملين بالمنظومة ومهامهم المكلفين بها، ووضع خطط الاستدعاء، والتأكد من فاعليتها بعمل المحاكاة بشكل مفاجئ ومستمر، كما تم توريد بعض المعدات الجديدة لتدعيم وحدات التدخل السريع، وتم وجارٍ تزويد المعدات بأجهزة التتبع (GPS)، لتتبع حركتها وتوجيهها أثناء التعامل مع مياه الأمطار.