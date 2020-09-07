وزيرة التخطيط: إنفاق 13 مليار جنيه على 149 قرية في عام ونصف

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالريف المصري والمواطنين في الريف، مشيرة إلى أن الرئيس أطلق مبادرة قومية لتحسين جودة الحياة للمواطن بشكل عام وللمواطنين بشكل خاص في الريف وذلك في 1000 تجمع ريفي على مستوى الجمهورية تضم 12.5 مليون مواطن بنسبة 23% من سكان الريف في مصر.

وقالت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الرئيس دعى الحكومة والقطاع الخاص وصندوق تحيا مصر للمشاركة والتكامل لتحسين جودة للمواطنين في الريف من كافة المناحي.

وأشارت إلى أنهم بدأوا في 143 تجمعا ريفيا وضخوا فيه حجما كبيرا من الاستثمارات، بالإضافة لدور المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر، لافتة إلى أنه تم ضخ 3.5 مليار في المرحلة الأولى وضخ 9.5 مليار هذا العام، مؤكدة أنها بنهاية هذا العام يكون الإنفاق وصل لـ13 مليار جنيه في عام ونصف سواء بنية أساسية أو صرف صحي ومياه شرب ومدارس ووحدات صحية ومراكز شبابية وثقافية.

وأوضحت أن الرئيس السيسي أبدى اهتمامه بحضانات الأطفال وزيادة عددها في الريف ورعاية الأطفال وتغذيتهم لرفع جودة حياتهم من كافة الجوانب.

وتحدثت السعيد عن الفقر، معتبرة أنه لا يعتبر في الدخل فقط ولكنه فقر متعدد الأبعاد، مشيرة إلى أن الفقير هو الذي لا يحصل خدمة صحية جيدة ولا يحصل على تعليم ويعاني من البنية التحتية والطرق، مؤكدة أن التدخلات الحكومية تهدف لتقليل الفقر وتحسين مستويات المعيشة، وضربت المثل بمشروعات تبطين الترع والمشروعات متناهية الصغر بالمحافظات في التجمعات الزراعية وتجمعات الدواجن والتي توفر فرص عمل للمواطنين لضمان توفير دخل مناسب للمواطن.