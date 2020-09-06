"التخطيط": 425.4 مليون جنيه لـ"التنمية المحلية" في المنوفية 2021

سلطت وزارة التخطيط، اليوم السبت، الضوء على محافظة المنوفية، كاشفة حجم المخصصات الموجهة للمحافظة في العام الجديد 2020-2021.

قالت الوزارة، إن محافظة المنوفية تستحوذ علي 425.4 مليون من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية بخطة العام المالي القادم 2020/2021.

أضافت الوزارة، على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد: "تقع المنُوفيّة جنوب الدلتا، وعاصمتها مدينة شبين الكوم، وأكبر مدنها مدينة السادات.. وتبلغ مساحة المحافظة 2,543.03 كم²، وتحتضن فرعي دلتا النيل ليحدها من الشرق فرع دمياط، ومن الغرب فرع رشيد، وتحتل المحافظة المرتبة الحادية عشرة في ترتيب المحافظات المصرية الموجودة في وادي النيل والدلتا من حيث جودة الحياة ورُقي مستوى الخدمات".

وأوضحت الوزارة، أن جامعة المنوفية تعد أحد أهم المؤسسات التعليمية بالمحافظة، وقد تم إنشاؤها بقرار جمهوري عام 1976 وتضم حوالي عشرة آلاف طالبًا وطالبة، ويقع المقر الرئيسي للجامعة بمدينة شبين الكوم، وتضم حالياً 13 كلية ومعهد واحد، مشيرةً إلى أن النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان المحافظة هو الزراعة، لأن أراضي المنوفية القديمة فيما بين فرعي النيل تتميز بخصوبة التربة ووفرة مياه الري بشكلٍ دائم من نهر النيل، كذلك الزراعة موجودة بصحراء مركز السادات عن طريق استصلاح الأراضي.

ولفتت الوزارة، في تقريرها، إلى أنه توجد بالمحافظة كافة أنواع المحاصيل النقدية والخضر والفاكهة، و كذلك يساهم النشاط الصناعي بقوة بجانب النشاط الزراعي، خصوصاً بعد ضم مدينة السادات للمحافظة التي تعد من أكبر المدن الصناعية في مصر، كذلك توجد مناطق صناعية أخرى بمدينة قويسنا بجانب صناعات خفيفة بمدينة شبين الكوم،حيث تضم المجافظة العديد من الصناعات منها الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية ومواد البناء والحراريات والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية إضافة إلى صناعات الغزل والنسيج،كما تنفرد المنوفية بصناعة السجاد الحريري بقرية ساقية أبو شعرة الذي يتم تصديره للخارج، علاوة على صناعة المشغولات الصدفية بقرية ساقية المنقدي، والقريتان تابعتان لمركز أشمون جنوب المحافظة.