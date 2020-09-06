التخطيط العمراني بجامعة عين شمس: يجب إعادة تقييم أسعار التصالح

قال أحمد صلاح، عضو هيئة تدريس العمارة والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إنه يجب إعطاء تسهيلات للمواطنين أكبر من المدة المحددة، وهو قرار سهل على الجهات المسؤولة، مع إعادة تقييم أسعار التصالح على المخالفات ولا يجوز بأن تكون مطاطة ومختلفة من محافظة لأخرى.

وأضاف "صلاح" خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه كان من الضروري وضع توقيت ومعيار وقوع المخالفة، مع وضع مخطط عمراني للمدن وترك فترة لالتزام المواطنين ومن ثم إزالة البنايات المخالفة، موضحا أنه هناك أجهزة للمدن الجديدة تحولت مبانيها السكنية لمقر جهاز المدينة، كما تحولت مدرسة أيضا إلى جهاز مدينة: "أول مبنى خالف في مدينة نصر كان شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وتم بناء 9 أدوار".

وأكد أنه يجب تطبيق ذلك القانون بداية من عام 2014 حتى يكون المواطن الذي قام بالشراء بشكل مخالف شريك في تلك المخالفات وذلك لأن الوحدات المحلية قد أعادت هيبتها مرة أخرى وفرضت تخطيطا عمرانيا محددا.