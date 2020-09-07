"بحريات".. معدن جديد يكتشفه باحث مصري تعتمده الجهات الدولية

قال الدكتور حسن حلمي، مُكتشف معدن "بحريات" والسكرتير العلمي للجنة علم معادن الخامات الدولية، إنه اكتشف معدن "بحريات" في الواحات البحرية، فعندما رأه لفت نظره أنه لا يوجد معدن مثل لونه أو خصائصه، وعقب فحوصات بالميكروسكوب وعينات يدوية وتحاليل كميائية تم تجهيز بيانات الخاصة بالمعدن.

وأضاف "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "تن"، أنه بعد مطابقة البيانات الخاصة بالمعدن ببيانات المعادن المعروفة لم تنطبق على أيًا منها، "ده اللي خلانا نقدم مقترح للجميعة الدولية لعلم المعادن لتمسيته معدن جديد"، واختار الاسم نسبه لمكان الاكتشاف.

وأشار مُكتشف معدن "بحريات"، إلى أن تسمية المعادن لها أسس وقواعد، وكان من الممكن أن يتم تسميتها على أحد العلماء المتخصصين في الجيولوجيا، ولكن هذا المعدن مُكون من بيرمنغنات البوتاسيوم، المعروفة منذ مئات السنين، كان يستخدم كمطهر، وتطهير المياه، فضلًا عن استخدامات عديدة جدة، فتسميته بأسم أي عالم لن يغير كثيرا من شهرة المعدن بـ "البوتاسيوم".

وأوضح أنه سجله باسم "بحريات" كونه تم اكتشافه في الواحات البحرية وهذه المنطقة لها تاريخ طويل من الاكتشافات للتعدين وكان بها اثار فرعونية ورومانية على مر التاريخ، وكانوا يستغلون فيه البوتاسيوم، حتى تحول إلى معدن ، مؤكدًا أن القيمة العلمية ما وراء المعدن أن تكوين بيرمنغنات البوتاسيوم في المعمل يحتاج ظروف قياسية من تواجد الأكسجين.

وتابع: " تكوين المعدن ده في الطبيعة في عصر حوالي 95 مليون سنة ممكن يعيد تشكيل رؤيتنا لطبقة الأورون بتاع الارض وتركيز الاكسجين على سطح الأرض على مر التاريخ بتاعنا في الاول مكنش فيه اكسجين في الارض"، موضحًا أن القيمة الأخرى هو أنه يُعد أول شخص عربي ومصري يضيف معدن من المعادن لقائمة المعادن المعروفة والتي تبلغ عددها 5 آلاف معدن.

وواصل: "معدن بحريات أهميته أنه مش معدن عادي، مش بس معدن موجود في صخر، ممكن احتياطاته تبقى كبيرة، وجود بديل طبيعي لمعدن زي مادة بيرمنغنات البوتاسيوم سيكون نفس استخدامات المادة المصنعة مع وجود الاحتياطات الكبيرة إن شاء الله سيكون فتحة خير على التعدين في مصر".